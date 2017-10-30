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Украина
30 октября 17, 16:47
В Киеве провалился асфальт, пострадал автомобиль
дтп
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Сегодня днем, 30 октября, в столице на улице Уманской автомобиль неожиданно провалился под асфальт. На этот раз в результате инцидента пострадавших нет.

Об сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как отмечается, авто лежит на повороте с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.

"Чудесное" начало отопительного сезона продолжается. Вымыло асфальт и авто провалилось", - сказано в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия установлены флажки и никакие работы не проводятся. Кром того, на месте работают спасатели ГСЧС.

Напомним, как сообщает ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе город  Киева произошла автомобильная авария. Тройное столкновение произошло около офиса "Сбербанка" на улице Борщаговская 195. Один из водителей на "Митсубиси" не сумел вовремя затормозить и влетел в иномарку, которая стояла прямо за поворотом.
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URA-Inform
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