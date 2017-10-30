Как выбрать семейного врача? Инструкция от Минздрава

Министерство здравоохранения обнародовало подробную инструкцию для граждан, в которой объясняется, как правильно выбрать семейного врача. Об этом говорится на сайте ведомства.





"Медицинская помощь не привязана к месту прописки, проживания или размера взятки. Каждый украинец может выбрать терапевта, педиатра, или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за ваше медицинское обслуживание заплатит государство", - отмечается в сообщении.





Пока приписная кампания (процесс выбора врача и заключение договоров, - ред.) проходит в пилотном режиме.





Специалисты советуют сначала определиться с кандидатурой врача. После этого нужно подписать декларацию (договор, - ред.).





"Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с национальной службой здоровья, а пациенты - декларацию с теми врачами, которых сами себе выбрали", - отмечается в сообщении.





Декларация подписывается бессрочно, то есть не нужно будет ежегодно ее продлевать. Однако, если захотите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время.





Документы, которые понадобятся для подписания соглашения с врачом, - это паспорт и идентификационный номер.





"Если же вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом, который будет обслуживать вашего ребенка, то также понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код, - ред.) обоих его родителей или опекунов", - уточняют специалисты.





Врач внесет ваши данные в систему, распечатает декларацию, которую пациент подписывает в двух экземплярах (один из них остается у вас, - ред.).





Специалисты обращают внимание на то, что нужно внимательно проверить данные перед тем, как подписать декларацию.





"Декларация появится в системе после двойной авторизации: врач попросит назвать код, который поступит вам смс-сообщением. Если же у вас нет мобильного телефона, врач сфотографирует или отсканирует ваши документы, чтобы приобщить их к декларации. Только после этого декларация появится в системе", - говорится в сообщении.





В случае отпуска или болезни у вашего врача должна быть замена. При этом, один врач может обслуживать максимум две тысячи пациентов.





В инструкции также советуют обращаться к медикам при первой необходимости и не давать взяток





В 2018 году заведение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор.





Планируется, что в 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн за одного пациента, в 2019 году - 450 грн .





В пресс-службе LIGA.net уточнили, что за детей и людей старшего возраста выплата будет в два раза больше.





"Все зависит от того, какое количество и какого возраста врач возьмет себе пациентов", - добавили в пресс-службе Минздрава.





Практика, когда у врача будут две тысячи пациентов, показывает, что он может иметь годовой доход от 740 тыс грн до одного миллиона в 2018 году, от 900 тысяч до 1, 2 млн грн в 2019 году.





"В этот бюджет входит аренда офиса, оплата работы врача, медсестры, простые расходные материалы и частичное покрытие анализов. Около половины этих средств - расходы практики, все остальное - зарплата сотрудников (врача, медсестер, фельдшеров, - ред.)", - отмечается в сообщении.





19 октября Верховная Рада проголосовала за законопроект, необходимый для введения медицинской реформы.







