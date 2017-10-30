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Новости
Украина
30 октября 17, 19:32
Прокуратура назвала суммы взяток в вузах Киева
взятка
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Взятки требуют за снятие задолженности и восстановление в учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ.

Суммы взяток в вузах Киева колеблются от 2,5 тысячи гривен до 5 тысяч долларов. Об этом в интервью Укринформу рассказал прокурор Киева Роман Говда.

По его словам, в основном взятки требуют за снятие задолженности и восстановление в учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ.

"Требуют деньги не только преподаватели и лаборанты, но и руководители и заместители руководителей вузов", – отметил Говда.

Прокурор добавил, что в 2017 году прокуратура возбудила 8 уголовных дел по факту коррупции в вузах столицы. В частности, в суд направлено дело в отношении директора Института психологии имени Костюка Национальной академии педагогических наук, который требовал 5 тысяч долларов за трудоустройство в институт. Также сейчас продолжается судебное рассмотрение дела в отношении ассистента кафедры управления Киевского национального экономического университета имени Гетьмана, который требовал 13 тысяч гривен взятки за поступление в университет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали на взятке заведующего кафедрой одного из высших учебных заведений города.
Korrespondent
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