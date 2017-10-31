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31 октября 17, 15:45
Сын Авакова задержан после обысков НАБУ (ФОТО)
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Задержания проведены в столице по делу о "рюкзаках Авакова"
Сын главы МВД Арсена Авакова Александр Аваков и бывший заместитель министра МВД Сергей Чеботарь задержаны в Киеве после обысков детективами Национального антикоррупционного бюро по делу о "рюкзаках Авакова". Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.


Александр  Аваков

"Задержали в Киеве. В Харькове - там другой персонаж, третий фигурант", - уточнил собеседник агентства.



В НАБУ около 12:30 подтвердили лишь сам факт обыска в Харькове.



"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проводили следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины. Обыски проходили в квартирах вероятных фигурантов. Никаких фамилий мы назвать не можем, чтобы не разглашать тайну следствия", - отметили в пресс-службе ведомства. 

Место обысков на карте Харькова:



Сегодня, 31 октября, НАБУ провело обыски в рамках расследования по делу о "рюкзаках Авакова". Рюкзаки МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 года для Нацгвардии.





В 2016 году сообщалось, что бывший заместитель Авакова Сергей Чеботарь и сын главы МВД Александр фигурируют в материалах уголовного производства по факту закупки 6 тыс рюкзаков по завышенной цене. Было обнародовано видео со скрытой камеры, на котором Александр Аваков, возможно, договаривался с Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

СМИ сообщали, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД, возможно, связана с Владимиром Литвином, который является другом Александра Авакова. Суд разрешил детективам НАБУ проверить звонки главы МВД по этому делу. НАБУ также получило доступ к банковским счетам компании-поставщика рюкзаков - Днипровенд.

Источник: news.liga.net
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