В Калиновке сепаратисты расстреляли авто

На блокпосту недалеко от Калиновки (оккупированная территория Донецкой области) сепаратисты расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего водитель погиб. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге во вторник, 31 октября.

Он обнародовал информацию разведки, согласно которой 28 октября сепаратисты на собственном автотранспорте устроили два масштабных ДТП с участием гражданского транспорта.





"Сотрудникам так называемой "ГАИ" оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого, не выполняют требования об остановке. Таким образом, на блокпосту недалеко от населенного пункта Калиновка было расстреляно гражданское авто, что не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб", – сообщил Лысенко.





Он добавил, что с целью "скрыть" вину за гибель мирного жителя оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.





Напомним, за сутки 30 октября подразделения сепаратистов на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.



