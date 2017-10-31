Уволили судью, отбиравшей права у автомайдановцев

Высший совет правосудия принял решение уволить судью Шевченковского суда Людмилу Козятник. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко.

Адвокат напомнил, что эта судья во времена Майдана забрала права у активистки Нины Зенич за якобы поездку в Межигорье.

"Несмотря на 7 свидетелей и то, что Нина даже не ездила там, где ее якобы "останавливали". А еще мы просили не забирать права, потому что ей нужно возить ребенка-инвалида к врачам. Но на "судью" это не произвело никакого впечатления. Указание она выполнила на 100% – забрала права у Нины и еще трех человек на 6 месяцев", – написао адвокат.

Он добавил, что продолжает собираться доказательства фальсификации документов.

"Теперь почти 80 гаишников на скамье подсудимых и более 34 судей уволили. Это лишь 10%, но мы не останавливаемся", – добавил Маселко.

Напомним, автомайдан показал, в каких домах живут киевские судьи.