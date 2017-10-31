Рюкзаки Авакова: МВД обвинило НАБУ в политических действиях

Министерство внутренних дел назвало "политическими" действия НАБУ по делу о рюкзаках Авакова, в котором фигурирует сын главы МВД. Соответствующее заявление обнародовано на сайте министерства.





"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - говорится в заявлении.





"МВД констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, твердо стоящих на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", - говорится в сообщении.





По расследованию дела о рюкзаках в министерстве заявляют, что ревизия не выявила нарушений в их закупке, а суд отказался признать действия чиновников МВД при процедуре закупки незаконными.





"Во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставка рюкзаков произошла не в полном объеме. Вместо того МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков", - говорится в сообщении.





Кроме того, в МВД отмечают, что выводы экспертизы о ненадлежащем качестве рюкзаков "вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования"; также эксперт якобы допустил ошибки, определяя объем рюкзака.