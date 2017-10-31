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Новости
Украина
31 октября 17, 17:59
Сына Авакова привезли в НАБУ (фото, видео)
Сын Авакова
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Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет о задержании троих человек в рамках расследования растраты более 14 миллионов при закупке рюкзаков для МВД.
Задержанного сына министра внутренних дел Александра Авакова привезли в здание НАБУ. Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.



По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 года - начале 2015 года. 

В Соломенском суде Киева могут выбрать меру пресечения задержанному сыну Авакова. 



В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.


Источник: unian.net
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