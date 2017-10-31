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Украина
31 октября 17, 18:10
В Борисполе в самолет врезался грузовик (ФОТО)
ДТП в Борисполе
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Инцидент произошел сегодня, 31 октября, на аэродроме международного аэропорта «Борисполь».
Под крыло самолета Международных авиалиний Украины, который должен был вылететь рейсом на Харьков, въехал грузовик и едва не перевернулся. Фото в соцсети выложили очевидцы происшествия.

Пользователь Игорь Гуменный написал:

«Пытаюсь взлететь, но сразу что-то пошло не так. Под крыло попал автомобиль. По техническим причинам вылет переносят».

Позже добавил, что авария произошла, когда самолет тронулся с места и проехал несколько метров.

Пассажиров пересадили на резервный самолет, который вылетел из Киева в 11:30.



МАУ на своей официальной странице в Facebook прокомментировали инцидент:

«Во вторник, 31 октября, в 9:55 самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с грузовиком службы бортового питания. Воздушное судно начало выезжать со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб. Сейчас проводится расследование обстоятельств столкновения и анализ возможных повреждений», - говорится в сообщении.

Источник: press-centr.com
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