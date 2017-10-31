В Борисполе в самолет врезался грузовик (ФОТО)

Под крыло самолета Международных авиалиний Украины, который должен был вылететь рейсом на Харьков, въехал грузовик и едва не перевернулся. Фото в соцсети выложили очевидцы происшествия.





Пользователь Игорь Гуменный написал:





«Пытаюсь взлететь, но сразу что-то пошло не так. Под крыло попал автомобиль. По техническим причинам вылет переносят».





Позже добавил, что авария произошла, когда самолет тронулся с места и проехал несколько метров.





Пассажиров пересадили на резервный самолет, который вылетел из Киева в 11:30.













МАУ на своей официальной странице в Facebook прокомментировали инцидент:





«Во вторник, 31 октября, в 9:55 самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с грузовиком службы бортового питания. Воздушное судно начало выезжать со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб. Сейчас проводится расследование обстоятельств столкновения и анализ возможных повреждений», - говорится в сообщении.



