Вся кандидатская рать: кто идет в президенты Украины

После летнего затишья в Украине ощутимо оживились социологические службы. С отставанием в 2-3 дня сразу три социологические конторы обнародовали свежие рейтинги – как политических партий, так и персон, которые считаются кандидатами в президенты Украины.

Так, по данным Центра Разумкова, лидером в президентской гонке является действующий глава государства Петр Порошенко, его рейтинг – 14%. На втором месте – Юлия Тимошенко с 8,4%, далее – Анатолий Гриценко (7,2%), Юрий Бойко (6,8%) и Святослав Вакарчук (6,6%).





У "Социс" картина несколько иная. Там на второе место неожиданно вырывается фронтмен "Океана Эльзы" с результатом в 14,8%. Хотя лидер гонки тот же – Петр Порошенко (16,9%). На третьем месте – Юлия Тимошенко (13,5%), на четвертом – Олег Ляшко (9,5%), на пятом – Анатолий Гриценко (9,3%).





А вот у центра социальных исследований "София" "золото" в избирательной борьбе достается Юлии Тимошенко (12,9%). За ней следует Петр Порошенко (9,9%), Юрий Бойко (9,5%) и Анатолий Гриценко (6,3%). Что же касается Вакарчука, то известный певец оказывается в исследованиях "Софии" аж на 8 месте с уровнем поддержки в 2,7%, пропуская вперед (кроме выше названных политиков) также Олега Ляшко (5,3%), Вадима Рабиновича (5, 2%) и Андрея Садового (4,9%).

Как видим, круг основных претендентов очерчен. Правда, есть один нюанс: не все из упомянутых выше лиц согласились померяться силами в битве за кресло номер один. Это, прежде всего, касается Святослава Вакарчука. Да и, собственно, Бойко с Рабиновичем или Садовый с Гриценко соответствующих заявлений не делали также. Видимо, просто не успели и свое еще наверстают.

Имеет место и обратное явление: множество люди с большими амбициями, но скудными рейтингами, хотят побороться за президентскую булаву, но в силу своих нулевых шансов даже не попадают в социологические замеры. О них мы упомянем ниже – так же, как и о тех, чьи шансы на президентство выглядят менее печально. В целом же список возможных (и невероятных тоже) кандидатов выглядит следующим образом (их фамилии расположены в алфавитном порядке – то есть так, как они выглядели бы в избирательном бюллетене):

Билецкий Андрей

Андрей Билецкий заявил о своих президентских амбициях еще в августе

Нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий созрел к решению идти в президенты в августе 2017 года. По крайней мере, именно тогда он заявил об этом. На вопрос журналиста: "Персонально вы имеете президентские амбиции? Если вас выдвинут, вы будете баллотироваться?", Билецкий отвечает: "Если я пошел в политику, то надо ставить перед собой максимальную цель. Поэтому – да. Безусловно, есть", – говорит он.

А перед тем рассказывает собеседнику об объединении "Национального корпуса" со "Свободой" и "Правым сектором".

Да, мы объединились. Мы объединились вокруг манифеста, вокруг абсолютно конкретных пунктов, которые мы собираемся достигать, и некоторые успехи в этом плане есть. Как оно проходит? Честно сказать, лучше, чем я ожидал. Старая история украинских националистов, начиная даже не с раскола ОУН, а с 1917-1918 годов – это раздор. Поэтому, будучи немного историком, я организовывал, продумывал, но не надеялся на то, что эта вещь будет так эффективна,

– отмечает Билецкий.

Так или иначе, а первого кандидата от праворадикальных сил мы уже имеем.

Бойко Юрий

Готовясь к президентской гонке, Юрий Бойко аквтивно критикует действующую власть

Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко предпочитает пока не говорить о баллотировании в президенты, пока он говорит о другом – о пенсионной и медицинской реформе, о проекте госбюджета на следующий год. При этом, конечно, действующая власть получает на орехи больше – собственно, такой и есть функция оппозиционера: критиковать все, что идёт из официальных кабинетов. Когда же дело дойдет до похода на выборы, Бойко непременно примет в нем участие – сомнений в этом нет никаких. При этом кандидат от Оппоблока столкнется с существенной проблемой – на его электоральное поле будет претендовать экс-представитель фракции ОБ Вадим Рабинович. Если бывшие единомышленники не помирятся, то будут отбирать друг у друга голоса. Впрочем, о Рабиновиче – несколько позже.

Вакарчук Святослав

Святослав Вакарчук пока не заявлял о намерении стать следующим президентом Украины

Что касается Вакарчука, то его попадание в кандидаты в президенты, возможно, является тем случаем, когда "без меня меня женили". Хотя сам Святослав избегает прямого ответа на вопрос относительно президентских планов. А мог бы просто сказать "нет". Когда в июне "Океан Эльзы" давал концерт в прифронтовом Лисичанске, лидера группы прямо спросили, не желает ли он променять музыку на политику.

Моей задачей в целом, которую я вижу для себя, кроме творческого удовлетворения, – это сделать так, чтобы всей стране жилось как можно лучше. Я буду выбирать для этого все методы, которые я считаю наиболее эффективными. Сейчас я считаю наиболее эффективным этот метод,

– завуалировано сказал Вакарчук.

Напомним, что в 2007-м фронтмен "Океанов" уже попытался сменить амплуа – он был избран депутатом ВРУ по спискам "Нашей Украины". Правда, уже в 2008 году Вакарчук сдал мандат.

Гриценко Анатолий

Анатолий Гриценко может и не претендовать на президентскую булаву во-второй раз

Бывший руководитель Центра Разумкова, бывший министр обороны, один из ведущих штабистов победной для Виктора Ющенко президентской кампании-2004, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко уже имел опыт баллотирования на пост президента Украины. Опыт, правда, неуспешный (учитывая отсутствие победы), но совершенно необходимый (учитывая пролонгации пребывания в политике). Во время кампании-2010 слоганом (и самоопределением) Гриценко было "первый непроходной".

Вероятность того, что "непроходной-2010" станет "проходным" в 2019-м низкая, потому что, скорее всего, борьба развернется между двумя основными претендентами – Порошенко и Тимошенко. Хотя и здесь возможны вариации – именно на них политик, очевидно, и надеется. Совсем свежих заявлений относительно президентства от Гриценко не было, но можно вспомнить его интервью телеканалу ZIK в апреле текущего года.

Тогда Гриценко поделился планами по созданию объединенной партии между политсилой Саакашвили, "Европейской партии", "Народным контролем", "Волей", "Демократическим альянсом" и "Гражданской позицией". Если такой политический союз состоится, Анатолий Гриценко готов к выполнению президентских обязанностей, а для Саакашвили ключевым будет вариант премьерства, сообщал ZIK.

Впрочем, Гриценко уточнил: он будет претендовать на булаву только при условии, что из всех участников объединения его кандидатура будет наиболее выигрышной.

Если станет ясно, что кто-то будет иметь значительные шансы победить на президентских выборах, мне надо быть сволочью, чтобы выдвигать в противовес себя,

– заявил он.

По состоянию на данный момент политическое сотрудничество "Гражданской позиции", "Демальянса" и "Движения новых сил" Саакашвили продолжается, однако неизвестно, видит ли до сих пор Гриценко своего грузинского соратника премьером и действительно ли он готов уступить лидерские амбиции в пользу более рейтингового кандидата из числа своих партнеров.

Каплин Сергей

Сергей Каплин заявил, что идет в президенты Украины от блока "За простых людей"

Нардеп Каплин – еще один кандидат в президенты Украины, а также – с недавних пор – лидер Соцпартии. Как сообщил 1 октября "Интерфакс", "делегаты Всеукраинского съезда социалистов, социал-демократов и профсоюзов единогласно проголосовали за назначение лидера Социал-демократической партии (СДП) Сергея Каплина главой СПУ".

Я благодарен социалистам за это доверие. СДП, которую я до сих пор возглавлял вместе с Соцпартией, Партией пенсионеров Украины, профсоюзами – объединились в единый блок "За простых людей" ... Мы вместе идем во власть – в местные советы, парламент и в президенты", – заявил Сергей Каплин.

А на своей странице в Facebook нардеп добавил, что стал единственным кандидатом в президенты от "левых". "Мы идем побеждать – побеждать на президентских выборах. И я благодарен, что "левые" поверили в меня как в единого кандидата,

– написал он.

Кива Илья



Илья Кива претендует и на президентство, и на роль лидера Соцпартии. Однако, кажется, он замахнулся на недосягаемое

Впрочем, с "единым кандидатом от левых" – не все так просто. Еще один "левый" (если такое определение корректно в отношении этого лица) также претендует и на президентство, и на ведущее место во все той же Соцпартии. Речь о Илье Киве, экс-главе департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины. На упомянутом выше съезде СПУ Каплин сделал отдельное заявление о "попытке захвата руководства партией" Кивой "при поддержке министра внутренних дел Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко".

И кто бы не поддерживал Киву, поле боя осталось за Каплин, потому Соцпартией теперь руководит именно он. Из-за этого поражения самооценка Кивы не только не пострадала, а, кажется, наоборот – только возросла. "Я буду принимать участие (в президентских выборах – "24"). Мне сейчас уже нужно себя готовить. По-другому ты никак не победишь. Это соревнование, это спорт (...). Меня ничто не остановит. Придет время и я выиграю, если не в 2019, то пусть через выборы. И это произойдет. Я это знаю, я в это верю, поэтому я и пришел в политику", – заявил Кива в эфире одного из телеканалов. А потом еще и добавил в Facebook:

Я, Кива Илья, буду участвовать в президентских выборах !!!

Это чтобы ни у кого точно не осталось никаких сомнений.

Ляшко Олег



Олег Ляшко заявил о своих президентских планах едва ли не раньше всех среди потенциальных кандидатов

Парламентарий, лидер Радикальной партии и главный ниспровергатель "скотиняк" Олег Ляшко, в отличие от других кандидатов в президенты, любит подчеркнуть свои планы. Он заявил о них еще в начале года. "Меня не интересует должность спикера, потому что я собираюсь баллотироваться на следующих выборах в президенты Украины", – говорил Ляшко в феврале. А в июле добавлял: "У меня большие амбиции, я хочу победить на президентских выборах".

На предыдущих выборах, состоявшихся в 2014 году, Ляшко набрал 8,32% голосов и сразу занял третье место в избирательной гонке, пропустив вперед только Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Сейчас, как видим, его рейтинг несколько "просел", что, возможно, только добавило голавному радикалу резкости и упорства. Несколько недель назад глава РПУ затеял ссору с Юлией Тимошенко, обвинив ее в хищении государственных средств. За что и получил из уст Юлии прозвища "чихуахуа", "бобик" и "балабол".

Если президент Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию,

– прокомментировала Тимошенко выпад Ляшко.

В том, что Олег Ляшко, возможно, действует в синергии с Банковой, есть свой сенс. Во всяком случае, эта тема очень популярна среди политологов и политиков: некоторые из них утверждают, что Петр Порошенко должен быть заинтересован в таком спарринг-партнере, как Олег Ляшко. Как в свое время Леонид Кучма был заинтересован в коммунисте Симоненко, а Виктор Янукович – в правом Тягнибоке. "Крепкий хозяйственник" Порошенко нуждается на ринге в "популисте" Ляшко, потому что если во второй тур вместе с ним выйдет Юлия Тимошенко, она "положит его на обе лопатки", – говорит соратник ЮВТ Сергей Власенко, которого цитирует "Политерно".

Порошенко Петр



Петр Порошенко до сих пор официально не объявил о намерении бороться за продление своего президентского срока, но его окружение не сомневается в наличии подобных планов

Официально действующий глава государства не подтвердил намерение баллотироваться во второй раз. Однако его окружения не сомневается в том, что это произойдет. В 2016 году в интервью "Украинской правде" бывший председатель фракции БПП Игорь Гринев говорил об этом прямо.

"Есть сомнения в том, что Петр Алексеевич пойдет на второй срок? В моем понимании, нет никаких сомнений. Президент пойдет на второй срок, и это страшная и большая ответственность. Петр Алексеевич прекрасно понимает, что для того, чтобы остаться президентом на второй срок, надо добиться экстраординарных результатов. Сократился кредит доверия к власти, стало больше претензий к власти, чаще поднимают вопрос об ответственности власти (...). Сейчас без реальных реформ, без открытой позиции получить памятник в государстве и войти в украинском историю будет достаточно трудно. Это игра ва-банк, эта игра гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд", – утверждал Гринев.

Сам Петр Порошенко на прямой вопрос о том, претендует ли он на второй срок, ответил уклончиво:

Что касается второго срока, то, согласно Конституции, каждый гражданин Украины, правда, с определенными ограничениями – те, кому уже есть 35 лет, а мне уже есть 35 лет – имеет право баллотироваться в президенты,

– отметил он на своей майской пресс-конференции.

Рабинович Вадим



Для Вадима Рабиновича участие в президентских выборах в 2019 году – возможность отомстить Юрию Бойко

"Совладелец" партии "За жизнь!" (Он "владеет" ею вместе с нардепом Евгением Мураеву, который выкупил у Рабиновича долю канала NewsOne) также пока не детализировал планы на ближайшее будущее. Однако неплохой рейтинг Рабиновича должен побудить его к участию в президентских выборах. К тому же, это прекрасная возможность отомстить Юрию Бойко.

Но есть один нюанс. В последнее время между лидерами "За жизнь!" – довольно напряженные отношения, которые путают все карты. "Дружба" же этих двух политиков, напомним, началась летом прошлого года, когда Рабинович и Мураев синхронно заявили о прекращении сотрудничества с партией "Оппозиционный блок", во фракции которой они находились. На момент выхода Мураева и Рабиновича "Оппоблок" отметил, что это результат заговора перебежчиков с властью с целью раскола оппозиционного электората, а депутат Николай Скорик сразу окрестил новый проект Мураева и Рабиновича "Мура". В ответ Рабинович и Мураев говорили, что именно они и являются настоящей оппозицией, а "Оппоблок" – это те, кто подыгрывает власти.

Поэтому началась медийная раскрутка нового проекта, которая, впрочем, была сосредоточена не так вокруг самого партийного бренда, как вокруг имени Рабиновича. Удивляться нечему, ведь информированные источники утверждают, что таким образом сказывается его прицел на президентские выборы-2019. Вот только такая ситуация – по преданию – с недавних пор начала "напрягать" Мураева, и если его союз с Рабиновичем распадется, это, конечно, не сможет не повлиять на планы последнего.

Саакашвили Михаил



Если Михаил Саакашвили и захочет принять участие в президентской гонке, у него возникнут большие проблемы с украиским законодательством

Согласно украинской Конституции, экс-губернатор Одесской области не может даже мечтать о портфеле президента. Во-первых, ему не хватает десяти лет, которые он должен был бы прожить перед баллотированием в Украине. А, во-вторых, история с потерей гражданства лишает Саакашвили шанса прожить эти десять лет в нашей стране в покое и гармонии. По крайней мере, такова ситуация на сейчас.

Но, несмотря на это, замеры рейтинга партии Саакашвили социологи проводят регулярно. В конце мая 2017 года социологическая группа "Рейтинг" зафиксировала поддержку "Движения новых сил" на уровне 1,4%. В июне 2017 года в опросе "Демократических инициатив" за политсилу Саакашвили были готовы проголосовать 1,8% избирателей. Однако в октябре – после эксцессов на границе – существенного роста рейтинга социологи не зафиксировали.

Согласно последнему исследованию Центра Разумкова, за "Движение" Михаила Саакашвили готовы голосовать 1,7% респондентов. Опрос "Социс" дало партии Саакашвили 2,5%, а центра "София" – 1,9%.

Рост рейтинга партии Саакашвили за три месяца, когда он был одним из главных ньюсмейкеров страны, пока незначительный и пока до проходного барьера в 5% не дотягивает, - комментирует ситуацию BBC.

Савченко Надежда

Надежда Савченко готова бороться за президентское кресло, даже несмотря на высокий рейтинг недоверия украинцев к ее кандидатуре

Народный депутат Надежда Савченко объявила о намерении идти в президенты в июле этого года. При этом, подчеркнула она, финансовая сторона дела её не смущает. "Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я брать буду, а как дальше – будет видно", – сказала летчица в интервью "Главкому".

При этом то, что Савченко давно перестала быть народной героиней и всеобщей любимицей, будущую кандидатку в президенты не смущает. На вопрос журналиста, известно ли ей, что, по данным исследований группы "Рейтинг", ей доверят 10% респондентов, а не доверяют – 78%, Савченко ответила так:

Во-первых, я не знаю, что такое "Рейтинг". Во-вторых, есть три большие лжи в мире: просто ложь, большая ложь и статистика. Рейтинги – это статистика. Здесь надо понимать, как задать вопрос. Все это манипуляции. Я не ориентируюсь на рейтинги, поскольку они являются избирательными. Две тысячи опрошенных людей – это не вся Украина. Я не буду каждый раз смотреть на рейтинги, ужасаться и думать, что я не так сказала. Я восстанавливаю доверие людей,

– отметила она.

Садовый Андрей



Для Андрея Садового кресло президента Украины напоминает "электрический стул"

Что касается мэра Львова Андрея Садового, то история с его вероятным кандидатством выглядит особенно драматичным эпизодом. Когда достаточно высокий президентский рейтинг лидера "Самопомочи" понес потери из-за мусорного скандала, который Петр Порошенко раздувал специально и с большой наслаждением.





Впрочем, за то время, что остается до выборов, ситуация для каждого из претендентов может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Это касается в том числе и Андрея Садового, который на вопрос о том, кого будет выдвигать "Самопомич", отвечает лаконично: "Партия будет решать".





Вопрос о президентстве я слышу в последнее время достаточно часто. Ответ даю простой: "Давайте не забегать вперед". За два года многое изменится в нашей стране. Говорить о своих планах – некорректно. Быть президентом – это ответственность. Это как сидеть на электрическом стуле,

– говорит он в интервью "Левому берегу".

Тимошенко Юлия

Сейчас Юлия Тимошенко – главный конкурент Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины

Последняя в списке, но не значимости и с шансами на победу, Юлия Тимошенко относится к тем персонам, которые открыто заявили об амбициях идти и побеждать на президентских выборах. Недавно 24 Канал подробно проанализировал содержание последних заявлений Юлии Владимировны, ее шансы и избирательную стратегию и тактику, а также то, каким образом власти могут избавиться от нежелательного для нее конкурента в лице ЮВТ.





"Пока главный реальный конкурент Петра Порошенко – это Юлия Тимошенко. Она уже дважды боролся за кресло главы государства. В 2010 году в втором туре лидер "Батькивщины" проиграла Виктору Януковичу. На выборах 2014-го года – Петру Порошенко. Сегодня все без исключения социологические опросы свидетельствуют о том, что Тимошенко – одна из лидеров рейтингов популярности украинских политиков", – рассуждает на страницах "Немецкой волны" политолог Сергей Руденко.

Для Юлии Тимошенко – дело чести победить Петра Порошенко. Вопрос лишь в том, хватит ли у нее сил и возможностей переиграть нынешнего главу государства. Да, сейчас она находится в жесткой оппозиции к власти и, кажется, имеет неплохие стартовые возможности для предвыборной кампании. Но Тимошенко имеет один большой минус – хорошие в прошлом отношения с Владимиром Путиным,

– пишет Руденко.

* * *

Такова ситуация со всеми желающими посидеть (по словам Андрея Садового) на "электрическом стуле". Стул этот, как видно, привлекает многих. И не только тех, кто был упомянут в этой статье. Ближе к выборам список кандидатов непременно увеличится. Поэтому дальше – будет.

Источник: 24tv.ua

