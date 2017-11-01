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Новости
Украина
31 октября 17, 23:11
Дело сына Авакова: подозреваемый в больнице (ФОТО)
Чеботарь
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Сергей Чеботарь должен находиться в больнице до избрания ему судом меры пресечения.

Бывшего замглавы Министерства внутренних дел Сергея Чеботаря доставили в киевскую городскую больницу №4 для медосмотра. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает проект Схемы на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Чеботарь задержан по делу сына министра внутренних дел Арсена Авакова и подозревается в растрате более 14 млн гривен.

"Они являются задержанными в порядке 208-й статьи УПК. Задержанные на 72 часа, в течение которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", – отметила пресс-секретарь НАБУ.

В больнице Чеботарь должен находиться до избрания ему судом меры пресечения.


 Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели ряд обысков, в результате которых были задержаны три человека, которые подозреваются в растрате свыше 14 млн гривен.

Korrespondent
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