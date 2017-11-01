В РФ заявили о возможном подрыве газопровода в Крыму

Вблизи Алушты в аннексированном Крыму обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. В связи с этим прорабатываются все возможные версии инцидента, в том числе подрыв, сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК).

"Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

"Правоохранительными органами осуществляются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастность к нему конкретных лиц. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии", – отметили в НАК.

Как сообщаось, нынешним летом Крым полностью оказался обесточен – произошла авария на энергомосту. Электричества не было в Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи и многих других населенных пунктах, оккупированного Россией полуострова.