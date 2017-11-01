В зоне АТО погиб один боец, пять ранены

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что противник применял вооружение, калибр которого превышает 100 мм.

Так, вечером оккупанты почти два часа били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино, что на приморском направлении. Наши воины отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния получили ранения трое украинских военнослужащих, – говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник ночью выпустил пять мин калибра 120 мм неподалеку Орехового.

А на донецком направлении под вражеским огнем из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

В свою очередь силы АТО 13 раз открывали ответный огонь.

Как сообщалось, накануне стало известно, что в зоне АТО погиб доброволец из Грузии Георгий Саралидзе. Он с группой бойцов попал в засаду противника на территории, прилегающей к аэропорту Донецка.

Напомним, за сутки 30 октября на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов. Тогда один украинский военнослужащий получил ранения.