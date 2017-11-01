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Новости
Украина
1 ноября 17, 08:56
В зоне АТО погиб один боец, пять ранены
АТО
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Украинские военные 13 раз открывали ответный огонь.
Украинские военные 13 раз открывали ответный огонь.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что противник применял вооружение, калибр которого превышает 100 мм.

Так, вечером оккупанты почти два часа били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино, что на приморском направлении. Наши воины отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния получили ранения трое украинских военнослужащих, – говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник ночью выпустил пять мин калибра 120 мм неподалеку Орехового.

А на донецком направлении под вражеским огнем из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

В свою очередь силы АТО 13 раз открывали ответный огонь.

Как сообщалось, накануне стало известно, что в зоне АТО погиб доброволец из Грузии Георгий Саралидзе. Он с группой бойцов попал в засаду противника на территории, прилегающей к аэропорту Донецка.

Напомним, за сутки 30 октября на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов. Тогда один украинский военнослужащий получил ранения.
Korrespondent
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