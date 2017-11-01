Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.26
USD
26.86
RUB
0.46
EUR
31.30
USD
26.86
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 ноября 17, 09:05
В зоне АТО погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе
Гиорги Саралидзе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Георгий Саралидзе попал в засаду противника возле Донецкого аэропорта.
В зоне проведения АТО на Донбассе погиб доброволец из Грузии Георгий Саралидзе. 

Об этом сообщил командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили в Facebook.
 
"Погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе", − написал он.
 
Фото Mamuka Mamulashvili.

Фото Mamuka Mamulashvili.

 
По информации Грузия online, Саралидзе с позывным Гюрза2 погиб в ходе боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, где группа украинских военных попала в засаду.
 
Отмечается, что он был участником войны в Абхазии и Южной Осетии. 
 
Ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб боец Правого сектора Олег Дынька с позывным Егерь.
Korrespondent
Ещё по теме:
Взрыв авто в Киеве: стало известно имя погибшего (ФОТО)
Что предусматривает законопроект о реинтеграции Донбасса?
На Донбассе двое военнослужащих получили ранения
ВР закрылась, не приняв законопроект о реинтеграции Донбасса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко против Авакова: Останется только один
noimageВ зоне АТО погиб один боец, пять ранены
noimageВ РФ заявили о возможном подрыве газопровода в Крыму
noimageДело сына Авакова: подозреваемый в больнице (ФОТО)
noimageВся кандидатская рать: кто идет в президенты Украины
Лента новостей