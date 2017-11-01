В зоне АТО погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе

В зоне проведения АТО на Донбассе погиб доброволец из Грузии Георгий Саралидзе.





Об этом сообщил командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили в Facebook.

"Погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе", − написал он.







По информации Грузия online, Саралидзе с позывным Гюрза2 погиб в ходе боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, где группа украинских военных попала в засаду.

Отмечается, что он был участником войны в Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб боец Правого сектора Олег Дынька с позывным Егерь.