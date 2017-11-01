Порошенко против Авакова: Останется только один

Хотя наша власть, слава Богу, не бессмертна, но в ней четко действует принцип "Горца". Поэтому Петр Порошенко с Арсеном Аваковым никак не помещаются ни в одну спасательную шлюпку "Титаника", ни, тем более, в один тактический рюкзак для Нацгвардии.





Началось все в далеком 2014 году, когда Арсений Яценюк при формировании парламентской коалиции наотрез отказался отдавать под контроль Президента МВД. Но полного накала достигла при "прорыве госграницы" Михеилом Саакашвили.





Президент убежден, нижним чутьем чует, что министр МВД пропустил ненавистного Саакашвили в Украину специально, чтобы испортить Петру Алексеевичу не только настроение, но и перспективы сохранения власти. Подтверждением тезиса стало то, что "аваковская полиция" позволила протестующим беспрепятственно разбить палаточный городок под Верховной Радой.





А ведь могло бы сложиться замечательно: полицейские жестко, как настаивал Порошенко, разгоняют митинг, а потом возмущенный произволом справедливый президент обращается к Верховной Раде, и она, под аплодисменты общественности, отправляет министра МВД в отставку.





Но Аваков не повелся. И Саакашвили продолжает делать президенту нервы, блокируя как бы не принадлежащий ему "Рошен". Опять-таки - при демонстративной вялости полиции.





Нет, Арсен Борисович - вовсе не последовательный демократ и убежденный противник насилия. Просто политическая самостоятельность для него как движение для велосипеда: если остановится - упадет.





Ответные меры в отношении "предателя" Авакова не замедлили. Важно помнить, что материалы по "рюкзакам сына Авакова" лежали без движения еще с 2014 года. И НАБУ и дальше ничего бы не предприняло, если б не получило "добро" в президентской Генеральной прокуратуре.





Разумеется, сажать сына министра МВД никто не намерен: обыск и прочие следственные действия - это нынче такое СМС с предупреждением. Но втягивание в разборки члена семьи Аваков не простит. И это чревато последствиями.





В частности, президенту теперь будет чрезвычайно сложно протянуть через Раду жизненно важный ему законопроект "О реинтеграции Донбасса". И все прочие нужные ему законопроекты. А Саакашвили с протестующими теперь могут запросто блокировать хоть администрацию президента. И это только начало.





Теперь у Порошенко с Аваковым так же, как с Юлией Тимошенко в 2004 году: останется только один - или уйдут оба вместе. Кстати, мы сделали еще один небольшой, но уверенный шаг к досрочным президентским и парламентским выборам, то есть, искомой перезагрузке власти.





Что ни говорите, а Украина - удивительная страна, когда на пользу ей работают не слаженность, а вопиющие противоречия во власти.



