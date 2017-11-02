Генштаб уточнил, кто должен сходить в военкомат

Те молодые люди призывного возраста, кому не пришла повестка осеннего призыва, должны сами прийти в военкомат и выяснить свой статус.





Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера, передает корреспондент LIGA.net.





"После издания указа президента, с началом работы комиссий гражданин, если ему не пришла повестка, обязан в 10-дневный срок лично прибыть на призывной участок, который, как правило размещается на базе военкоматов, чтобы выяснить свой статус", - сказал полковник.





Он также напомнил, что призывники срочной службы не привлекаются к участию в АТО.





Дендебера обратил внимание на то, что по закону о воинской повинности, есть более 33 оснований для отсрочки призыва, а также прописаны ситуации, в которых молодой человек может быть освобожден от призыва.





Полковник также сообщил, что в ходе осеннего призыва планируется призвать 10460 человек, из них в армию - 6360, в Нацгвардию - 3500, в Государственную спецслужбу транспорта - 600 человек.





По его словам, уже более 70% призывников расписаны по воинским частям.