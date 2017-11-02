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Новости
Украина
1 ноября 17, 22:33
Генштаб уточнил, кто должен сходить в военкомат
Вооруженные силы
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В ходе осеннего призыва 2017 года в Вооруженные Силы Украины, Нацгвардию и другие структуры планируется набрать более 10 тысяч человек
Те молодые люди призывного возраста, кому не пришла повестка осеннего призыва, должны сами прийти в военкомат и выяснить свой статус.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера, передает корреспондент LIGA.net.

"После издания указа президента, с началом работы комиссий гражданин, если ему не пришла повестка, обязан в 10-дневный срок лично прибыть на призывной участок, который, как правило размещается на базе военкоматов, чтобы выяснить свой статус", - сказал полковник.

Он также напомнил, что призывники срочной службы не привлекаются к участию в АТО.

Дендебера обратил внимание на то, что по закону о воинской повинности, есть более 33 оснований для отсрочки призыва, а также прописаны ситуации, в которых молодой человек может быть освобожден от призыва.

Полковник также сообщил, что в ходе осеннего призыва планируется призвать 10460 человек, из них в армию - 6360, в Нацгвардию - 3500, в Государственную спецслужбу транспорта - 600 человек.

По его словам, уже более 70% призывников расписаны по воинским частям.
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