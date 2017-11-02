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Новости
Украина
1 ноября 17, 23:36
Стало известно, где живет и чем владеет сын Авакова
Александр Аваков
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Сын министра внутренних дел Александр Аваков владеет квартирой в центре Киева и двумя подземными паркингами.
Сын министра внутренних дел Александр Аваков владеет огромной квартирой практически в центре Киева и двумя подземными паркингами. Судя по данным Единого реестра недвижимого имущества, у него есть квартира в 700 м от станции метро Олимпийская площадью 375,2 кв м с местами в подземном паркинге, пишет Слово и Дело.

Как стало известно, владельцем элитной недвижимости сын министра внутренних дел Арсена Авакова стал еще в мае 2014 года.

Элитный жилой комплекс Альпийский городок, где живет сын главы МВД, был построен в 2011 году и находится на ул. Протасов Яр. Территория находится под круглосуточной охраной, лифт удобно спускается прямо в подземный паркинг, есть свой фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид на центр Киева.



Средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (без отделки, сразу после строителей). То есть квартира Александра Авакова с ремонтом потянет приблизительно на 1,1 миллиона долларов. Отметим, что Аваков-младший не является государственным служащим.







Ранее сообщалось о том, что задекларировал отец Гройсмана. Итак, в собственности Гройсмана находится комплекс (428 м кв) и два земельных участка (272 и 1499 м кв). Кроме этого, Борис Исаакович владеет домом, приобретенным в 2004 году на 461,1 м кв. Также имеется квартира, площадь которой составляет 87,8 м кв.

Источник: dengi.ua
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