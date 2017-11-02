Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.21
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.29
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 ноября 17, 08:56
В Одессы горел санаторий "Красные зори" (ФОТО, ВИДЕО)
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Одессе в ночь на четверг, 2 ноября, произошел крупный пожар.

Тут на улице Бернардацци загорелся санатории "Красные зори". Как сообщает местное издание "Думская", горел двухэтажный заброшенный корпус.

Когда приехали спасатели, огонь уже распространился на второй этаж и крышу здания, которая впоследствии обрушилась. Затем огонь перебросился и на несколько метров к частным жилым домам.

В итоге спасателям пришлось эвакуировать жителей близлежащих территорий. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала.

По словам пожарных, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники.

При этом местные жители утверждают, что это уже не первый пожар, возникший на территории, ранее там горел склад. По их словам на территории санатория не работают пожарные гидранты, поэтому пожарным приходится тянуть рукава из ближайших гидрантов, расположенным в ста метрах от пожара.

Напомним, в ночь на 16 сентября в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.


Как сообщалось, прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу Киевского районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Киеве на набережной сгорел плавучий ресторан
Трагедия в Одессе: Пожар в детском лагере.Трое детей погибли
У директора лагеря, где погибли девочки, остановилось сердце
Пожар в лагере: Люди штурмуют одесскую мэрию (ФОТО, ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд отпустил еще двоих фигурантов "дела о рюкзаках"
noimageСтало известно, где живет и чем владеет сын Авакова
noimageПорошенко vs Аваков. Трещины по швам, но коалиция остается
noimageГенштаб уточнил, кто должен сходить в военкомат
noimageСуд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Лента новостей