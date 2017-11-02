Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.21
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.37
USD
26.93
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 ноября 17, 12:44
В декабре вступит в силу безвиз между Украиной и ОАЭ
Украина и ОАЭ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинцы получат возможность свободно ездить в еще одну страну.

Так, безвизовый режим между нашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) должен будет вступить в силу уже в декабре 2017 г. Такое сообщение поступило второго ноября от главы украинского государства Петра Порошенко - в социальной сети Facebook.

Согласно его словам – начиная с декабря в силу вступит нота касательно отмены виз для украинских граждан, планирующих визиты  в ОАЭ. То есть – украинцы получают шанс для свободных поездок в еще одно государство. Цена украинского паспорта, таким образом, продолжает расти – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Украина и ОАЭ достигли договоренности о безвизовом режиме.
URA-Inform
Ещё по теме:
Порошенко собирается на подписание безвиза в Страсбург
Документы подписаны: Украина получила безвизовый режим с ЕС
11 июня МАУ продаст 30 тыс. билетов в Европу по цене $29
США ужесточили правила проверки для выдачи американских виз
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ДТП в Харькове: Зайцеву привезли на место аварии (ВИДЕО)
noimageИнформатора террористов приговорили к восьми годам тюрьмы
noimageСотрудник Интерпола возглавлял группу похитителей в Киеве
noimageСуд отпустил еще двоих фигурантов "дела о рюкзаках"
noimageВ Одессы горел санаторий "Красные зори" (ФОТО, ВИДЕО)
Лента новостей