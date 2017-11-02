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Новости
Украина
2 ноября 17, 14:21
Сотрудник Интерпола возглавлял группу похитителей в Киеве
Интерпол
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В Киеве разоблачили группу похитителей во главе с сотрудником Украинского бюро Интерпола и Европола. Преступники весной похитили и ограбили жителя Киева.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отметается, что сотрудник Укрбюро с сообщником в марте 2017 года похитили жителя Киева, заковали его в наручники и начали наносить ему удары, после чего на авто потерпевшего вывезли его в лес, где заставили отдать деньги.

Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. гривен. Еще 24 тыс. гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления.

Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола в Киеве и его 28-летний сообщник.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в похищении и грабеже. Печерский райсуд Киева одному из них избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, задержанный в столице наркодилер ранее уже привлекался к ответственности. Так, в столице на сбыте кокаина поймали наркодилера, которого также и раньше привлекали к ответственности за продажу наркотиков - в Испании.
URA-Inform
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