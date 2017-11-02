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Новости
Украина
2 ноября 17, 14:27
Информатора террористов приговорили к восьми годам тюрьмы
арест
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Украинские правоохранители в ноябре 2015 года провели задержание мужчины-информатора террористов.

Так, на Донетчине информатора террористов т.н. "Донецкой народной республики" (ДНР) приговорили к восьми годам тюремного заключения. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы местной прокуратуры  - в Facebook.

Известно, что злоумышленник, житель н.п. Донецк, с мая по июнь 2015 г. оказывал содействие представителям ДНР. К примеру - передавал данные про места дислокации, а также про маршруты передвижения украинских военных, участвующих в проведении АТО, в частности - в Мариуполе, а также Кураховке и Селидово.

Как сообщалось, в сентябре информатора "ЛНР" осудили на четыре года.
URA-Inform
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