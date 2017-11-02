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Новости
Украина
2 ноября 17, 14:40
ДТП в Харькове: Зайцеву привезли на место аварии (ВИДЕО)
ДТП в Харькове
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Правоохранители привезли 20-летнюю Елену Зайцеву на место смертельного ДТП в центре Харькова для проведения следственного эксперимента.

Об этом сообщают украинские СМИ.

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения автомобиля "Lexus". Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.


Второй участник ДТП - водитель "Туарега" Геннадий Дронов - не участвовал в следственном эксперименте.

Отмечается, что на время проведения следственного эксперимента на месте аварии перекрывали движение и возобновили его только после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.

Помимо прочего, на следственном эксперименте должны были установить скорость машин. При этом водителя автомобиля "Фольксваген Туарег" не было. Как сообщалось ранее, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди.

Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом».

По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

Напомним, как сообщалось, прокуратура города Харькова объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города. Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.
URA-Inform
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