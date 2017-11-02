Опасный прецедент: За защиту Мариуполя тринадцать лет тюрьмы

Участника АТО, бердянского пограничника Сергея Колмогорова обвинили в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий на блокпосте в Мариуполе, в то время, когда он выполнял приказ командира вместе с еще 8 сослуживцами с целью защиты города. Теперь ему грозит 13 лет лишения свободы, если Высший специализированный суд Украины не посчитает иначе. Правозащитники убеждены, создается опасный прецедент

Как известно, в июле диверсионная группа российских наемников высадилась с моря у села Седово, которое находится не так далеко от города, и уничтожила пост технического наблюдения Госпогранслужбы Украины. При обстреле ПТН боевиками погиб прапорщик Александр Ковалев.

О деле бердянского пограничника нельзя говорить вне контекста общих событий на востоке Украины летом-осенью 2014 года и понимания, насколько важной была и есть охрана Мариуполя – ключевого населенного пункта для экономики Донбасса.

Высший специализированный суд Украины намерен рассмотреть кассацию по одному из самых значимых и самых малоизвестных уголовных процессов войны – делу участника АТО, бердянского пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в умышленном убийстве женщины–пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года. Сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО отправились в Киев, чтобы поддержать солдата и выступить против решения суда низшей инстанции, ведь бойцу грозит 13 лет тюрьмы, по сути, за защиту Родины. Их поддержали некоторые депутаты, заявив, что готовы взять Колмогорова на поруки.

Спустя несколько недель после этого гибридные российские войска начали вторжение в Украину крупными силами, они захватили Новоазовск и шли к Мариуполю.

К слову, приблизительно в то же время была взята в окружение группировка украинских войск под Иловайском.

Пограничники каждый день наблюдали за передвижением боевой техники противника в указанном районе. Сам город на тот момент защищали небольшие и слабо вооруженные подразделения пограничников, милиции, Нацгвардии и ВСУ.

С 5 сентября начались бои непосредственно под Мариуполем и они не прекратились даже после оглашения перемирия. Российские корабли стояли на рейде в нейтральных водах, была попытка расстрелять украинский военный катер. Пропагандисты заполонили интернет вбросами о том, что "армия ДНР взяла Мариуполь". В городе же объявили полную боевую готовность. Командование ВСУ не исключало, что высадка с моря могла произойти в любой момент.

Что произошло на блокпосту под Мариуполем

И вот вечером 9 сентября во время несения службы на блокпосту в Мариуполе по улице Горской пограничный отряд, в составе которого находился и Сергей Колмогоров, заметил на берегу моря автомобиль, который, как им показалось, подавал фарами некие световые сигналы в сторону моря, а затем резко направился в сторону украинского блокпоста.

Пограничники утверждают, что на требование остановиться для проверки документов водитель подозрительного автомобиля не отреагировал, еще больше увеличил скорость и пошел на прорыв. Его не остановили даже предупредительные выстрелы вверх. Поэтому отряд получил приказ от командира блокпоста действовать согласно инструкции – открыть по автомобилю огонь на поражение.

Примечательно, за отказ выполнить приказ командира полагается 8 лет ограничения свободы.

Прицельный огонь по колесам и радиаторной решетке машины вели сразу 9 военнослужащих, находившихся в патрульной группе, и в конце концов она была остановлена. Водитель отделался легкими царапинами, а вот его жене, которая также находилась в авто, случайная пуля угодила в голову. Женщина скончалась спустя некоторое время в больнице.

Кто и в чем обвиняет Колмогорова

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля был уроженец оккупированного Донецка Евгений Рыжков. Он прибыл в Мариуполь с территории, подконтрольной "ДНР", на чужом автомобиле (Skoda Rapid с киевскими номерами). А сразу после похорон жены перебрался в Россию, где, по информации ОРД, живет до сих пор.

Именно на основе показаний Рыжкова было построено обвинение против Колмогорова. Мужчина утверждает, что в тот трагический день на берегу он просто любовался морем, никаких просьб остановиться от пограничников не слышал, также он не слышал и предупредительных выстрелов.

Теоретически, при таких обстоятельствах должны были понести ответственность все пограничники, стрелявшие в тот день по автомобилю: они все восприняли машину как законную цель, все могли ошибиться и пуля, попавшая в женщину, могла принадлежать любому, так как экспертиза не установила, что выстрел был сделан именно из оружия Колмогорова. Но обвинение было предъявлено только одному, тому, который находился ближе всех и чьи выстрелы якобы были более точными. Этому поспособствовали показания одного из сослуживцев Колмогорова, который также стрелял по автомобилю.

Так, Колмогорову инкриминировали умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Судебные разбирательства

В ноябре 2016 года было вынесено первое решение в деле Колмогорова - Приморский райсуд Мариуполя приговорил его к 13 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года, и лишением воинского звания "старший солдат".

Сергей Колмогоров на суде, архивное фото

Судьи не взяли во внимание ни показания командира блокпоста, который подтвердил, что 9 сентября 2014 года отдал приказ открыть огонь на поражение подозрительного автомобиля, ни отсутствие прямых доказательств вины Колмогорова, ни то, что личности супругов Рыжковых не были исследованы, а Военная прокуратура потеряла материалы внутреннего расследования, которое проводилось по горячим следам, и еще многое другое.

7 февраля текущего года Апелляционный суд Донецкой области оставил этот приговор в силе.

Как отмечает ОРД, осудили пограничника судьи Марианна Дзюба, Наталья Курбанова и Дмитрий Пантелеев, апелляцию рассматривали судьи Виктория Куракова и Татьяна Топчий, которые симпатизируют боевикам и имеют недвижимость на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

Кроме того, судья Дзюба известна также тем, что отказалась привлекать к ответственности судью Алексея Турченко, который помог бежать издателю газеты "Новороссия" Владимиру Нестеренко.

Остался последний шанс

Теперь Колмогорова от 13 лет тюрьмы может спасти только Высший специализированный суд Украины, первое заседание которого по этому делу было назначено на сегодня, 2 ноября.

Сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО надеются на непредвзятость, честность и объективность Высшей судебной инстанции.

"Удивление, возмущение, боль – вот те чувства, что охватили ветеранов-пограничников, когда мы получили информацию об осуждении героя АТО старшего солдата Колмогорова Сергея Валерьевича за то, что он честно и самоотверженно выполнял свой священный долг по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Не укладывается в голове, как могло случиться, что военнослужащий во время необъявленной войны украинским судом признан виновным в умышленном убийстве. Пограничник осужден на 13 лет заключения за то, что выполнил приказ остановить машину с сообщником террористов, который действовал на пользу сепаратистам", - говорится в обращении ветеранов-пограничников к общественности.

Многие из них сегодня прибыли в Киев на судебное заседание, чтобы поддержать коллегу.

Поддержка Колмогорова в Киеве

Стоит отметить, накануне несколько депутатов выразили готовность в случае необходимости взять Колмогорова на поруки.

"Если мы сейчас сдадим нашего пограничника – грош цена нашей независимости, оплаченной кровью тысяч украинцев. Грош цена нашему "правосудию". Как народный депутат Украины я готов взять на поруки Колмогорова. Уверен, найду немало единомышленников в депутатском корпусе. Его место – не в СИЗО, а в почетных рядах украинских силовиков, отстоявших Украину", - отметил нардеп ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

"Я готов поручиться за пограничника Сергея Колмогорова, которого осудили на 13 лет тюрьмы за выполнение приказа на войне. 2 ноября рассмотрение кассации осужденного в Высшем спецсуде. Моя команда там будет, чтобы защитить пограничника, который защищал Украину", - заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Кроме этого, нардепы потребовали у прокуратуры сформулировать государственную позицию относительно дела Колмогорова, а также обратились в СБУ с просьбой проверить судей, которые вынесли приговор пограничнику.

"Обращаюсь письменно к Юрию Луценко как депутат, чтобы Генпрокуратура сформулировала свою государственную позицию", - сообщил нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко.

"Ситуация требует не только пересмотра дела Колмогорова и оправдания военнослужащего, но и внимательного исследования судей, принимавших решения в суде первой инстанции и при рассмотрении апелляции, в связи с террористическими организациями и лицами (родственниками), которые находятся на оккупированных территориях, их поддержку сепаратизма и страны-агрессора. В связи с этим ОБРАЩАЮСЬ к Службе безопасности Украины с требованием тщательной проверки судей, которые имели отношение к рассмотрению дела Колмогорова: Дзюбы Марианны Викторовны, Курбановой Натальи Николаевны, Пантелеева Дмитрия Геннадьевича. Также прошу проанализировать все решения с начала боевых действий на Донбассе Приморского суда Мариуполя Донецкой области на признаки поддержки сепаратизма", - отметила нардеп (БПП) Ирина Фриз.



Тем не менее заседание Высшего специализированного суда Украины началось в 11:00 и в течении около 10 минут закончилось. Председательствующий судья объявил, что рассмотрение дела Колмогорова переносится на 11:00 6 ноября из-за неявки прокурора.

Почему это опасный прецедент

Сергей Колмогоров - старший солдат 79-го пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В 2004-2005-м он служил в Ираке. До вооруженного конфликта на Донбассе работал столяром.

Сергей Колмогоров крайний справа

После так называемого "референдума" в Крыму пришел в военкомат и попросил отправить его на полуостров добровольцем ВСУ. В марте 2014 года был зачислен в Бердянский погранотряд и показал себя как ценный боец.

"Ответственный человек, на него можно положиться. Прикрывал меня. Ценный боец для украинской армии", — говорит о Колмогорове его бывший командир Елисей Махов.

В телепроекте "Хоробрі сердця", посвященном пограничникам (с 1.09.43), он рассказывает о событиях 4 сентября 2014 года. Тех, за которые сам он получил орден "За мужество", еще двое членов экипажа — медали. И только Колмогорова лишили заслуженной награды. Махов предполагает, что из-за судебного разбирательства.