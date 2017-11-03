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Новости
Украина
3 ноября 17, 09:42
Убит глава фракции БПП Северодонецкого горсовета
Сергей Самарский
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Информацию подтвердил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз.

Сегодня ночью был убит главу фракции Блок Петра Порошенко Северодонецкого городского совета Сергей Самарский. Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на спикера ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяну Погукай.

"Да, его убили, подробности позже",– сказала она.

Глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз подтвердил эту информацию.

"Вчера вечером был убит глава фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 7 августа в Миргороде после избиения неизвестными умер депутат местного горсовета от ВО Свобода Олег Супруненко.

Уже в сентябре по обвинению в причастности к убийству Супруненко был задержан его коллега по горсовету от Радикальной партии Хачатур Хачатрян.
Korrespondent
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