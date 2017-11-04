Сутки в АТО: 29 обстрелов, трое раненых

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие, в результате чего трое украинских военных получили ранения. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что на донецком направлении сепаратисты били из гранатометов и пулеметов по защитникам Авдеевки почти с 18 часов и до полуночи.

"Украинские воины жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния около 19 часов получил ранения один наш военнослужащий", – говорится в сообщении.

Под огонь пехотного вооружения оккупантов вечером попали наши опорные пункты у Песков, Зайцевого, шахты Бутовка и дважды неподалеку Луганского. В районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

На луганском направлении, неподалеку Новоалександровки, после обстрела сепаратистов из крупнокалиберного пулемета получил ранения еще один военнослужащий сил АТО.

Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били на подступах к Трехизбенки. А весь спектр пехотного вооружения применяли у Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

На приморском направлении вечером под огнем пророссийских наемников оказались украинские укрепления в окрестностях Талаковки и Тарамчука.

Напомним, за сутки 3 ноября подразделения сепаратистов 16 раз нарушили перемирие на Донбассе, один боец ВСУ был ранен.