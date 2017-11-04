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4 ноября 17, 09:48
Димитриевская родительская суббота: что нельзя делать?
крест
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4 ноября для православных христиан особенный день. Это не праздник. А, скорее, день памяти, когда принято вспоминать и поминать усопших.
 В православном календаре он называется Димитриевская родительская суббота – последняя родительская суббота в году. Следующий день поминания припадает уже на февраль 2018 года.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Димитриевская родительская суббота – это ближайшая суббота в перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского. В этом году она припадает на 4 ноября. Родительской она называется потому, что наши предки считали будто умершие уходят к родителям, предкам. Поэтому в родительскую субботу надо помолиться особенным образом не только за умерших родителей, но и вообще за родных и близких людей, покинувших этот мир.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ 

В пятницу вечером или в субботу утром необходимо пойти в храм.

В этот день в храме принято не только ставить свечи, подавать записки за умерших, но и принести милостыню. А именно: продукты, которые затем будут раздаваться неимущим.

И, конечно, надо помолиться в храме вместе с другими верующими.

Можно в этот день сходить на кладбище, раздать деньги неимущим.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДИМИТРИЕВСКУЮ СУББОТУ  



Нельзя говорить ничего плохого об умерших, чтобы не разгневать их душу.

Также нельзя поминать родных алкогольными напитками. Эта традиция очень осуждается церковью.

Никаких песен, веселых разговоров и танцев также не должно быть в это время. Пускай это не и траурный день, но речь идет о тех, кого уже нет в живых, поэтому стоит проявить уважение. Но и горевать также не стоит. Просто вспоминайте родных, молитесь и это будет самое правильное, что можно сделать в Димитриевскую родительскую субботу.
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