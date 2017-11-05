Саакашвили рассказал, как зарабатывает на жизнь

Бывший президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что зарабатывает на жизнь, читая лекции. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATR.

"В роскоши я не живу и никогда к ней не стремился. Я живу очень скромно и нормально... У меня нет никаких незаконных доходов, нет и не было никакого бизнеса, у моих родственников нет бизнеса и никогда не было. Но члены моей семьи получают хорошую зарплату. У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я работал", - заявил Саакашвили.

По его словам, доход от чтения лекций превышает годовой доход его родственников.

Напомним, после прорыва границы Саакашвили вместе с женой жил в львовской гостинице Леополис.