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Новости
Украина
4 ноября 17, 23:38
Саакашвили рассказал, как зарабатывает на жизнь
Саакашвили
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Основной доход бывшего президента – чтение лекций.

Бывший президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что зарабатывает на жизнь, читая лекции. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATR.

"В роскоши я не живу и никогда к ней не стремился. Я живу очень скромно и нормально... У меня нет никаких незаконных доходов, нет и не было никакого бизнеса, у моих родственников нет бизнеса и никогда не было. Но члены моей семьи получают хорошую зарплату. У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я работал", - заявил Саакашвили.

По его словам, доход от чтения лекций превышает годовой доход его родственников.

Напомним, после прорыва границы Саакашвили вместе с женой жил в львовской гостинице Леополис.
Korrespondent
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