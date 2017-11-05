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Новости
Украина
5 ноября 17, 00:15
В Киевском водохранилище взорвали две немецкие авиабомбы
авиабомбы
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Сотрудники ГосЧС приняли решение на месте ликвидировать опасные находки.
Сотрудники ГосЧС приняли решение на месте ликвидировать опасные находки.

В Киевском водохранилище сотрудники ГСЧС взорвали две авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в субботу, 4 ноября, в пресс-службе ведомства.




Уничтожение проводили специалисты группы подводного разминирования.

"Учитывая опасное состояние боеприпасов, районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение по уничтожению авиабомб на месте их обнаружения", - добавили взрывники.


Сейчас опасности для жителей населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет.


Напомним, 29 октября в акватории Киевского водохранилища неподалеку от берега нашли две немецкие авиабомбы SC-250 времен Второй мировой войны. Подрыв бомб неоднократно откладывали из-за сложных погодных условий.
Korrespondent
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