В Киевском водохранилище взорвали две немецкие авиабомбы

В Киевском водохранилище сотрудники ГСЧС взорвали две авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в субботу, 4 ноября, в пресс-службе ведомства.













Уничтожение проводили специалисты группы подводного разминирования.

"Учитывая опасное состояние боеприпасов, районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение по уничтожению авиабомб на месте их обнаружения", - добавили взрывники.





Сейчас опасности для жителей населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет.

Напомним, 29 октября в акватории Киевского водохранилища неподалеку от берега нашли две немецкие авиабомбы SC-250 времен Второй мировой войны. Подрыв бомб неоднократно откладывали из-за сложных погодных условий.







