В Киевском водохранилище взорвали две немецкие авиабомбы

В Киевском водохранилище сотрудники ГСЧС взорвали две авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в субботу, 4 ноября, в пресс-службе ведомства.
Уничтожение проводили специалисты группы подводного разминирования.
"Учитывая опасное состояние боеприпасов, районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение по уничтожению авиабомб на месте их обнаружения", - добавили взрывники.
Сейчас опасности для жителей населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет.