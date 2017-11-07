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Украина
6 ноября 17, 10:19
Сепаратисты не пропустили миссию ОБСЕ проехать под Донецком
ОБСЕ
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Вооруженный человек не пропустил патруль ОБСЕ.

Незаконные военные формирования так называемой ДНР не дали миссии ОБСЕ проехать по неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом заявлено в отчете СММ ОБСЕ, передает Сегодня.

"Вооруженный человек отказал патрулю миссии в доступе к объекту в неподконтрольном правительству с. Маркино (94 км к югу от Донецка). СММ проинформировала об этом СЦКК", – рассказали наблюдатели.

Также миссия ОБСЕ не смогла проехать по дорогам второстепенного значения, проходящим южнее участка разведения в районе Золотого, в связи с возможным наличием там мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Вооруженные члены "ЛНР", которые находились на южной стороне участка разведения в районе Золотого, сообщили наблюдателям, что в предыдущие сутки работы по разминированию не проводились. Наблюдатели решили, что продолжать движение дальше небезопасно", – отметили представители СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, штаб АТО констатировал за последние сутки обострение ситуации на Донбассе.
Korrespondent
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