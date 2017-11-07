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Новости
Украина
6 ноября 17, 10:22
Арабская коалиция угрожает Ирану войной
Иран
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Саудовская Аравия отреагировала на впущенную ракету йеменскими повстанцами. Теперь по всей видимости арабская коалиция будет расценивать ее, как акт войны.

Об этом говорится в заявлении коалиции.

Известно, что такое прямое командование представителями хуситов со стороны Ирана относится к разряду явных актов агрессии. Их цель прежде всего является завоевания соседних стран, а также угроза миру и безопасности в регионе в целом.

Поэтому командование коалиции рассматривает эти действия как вопиющие агрессивные акты со стороны иранского режима, и могут восприниматься как акт войны против Саудовской Аравии.

Командование арабской коалиции также объявило, что закрывает все наземные, морские и воздушные гавани Йемена. Таким образом, блокада не будет касаться доставки гуманитарных грузов под контролем коалиции.

Напомним, в Йемене на КПП прогремел взрыв, погибли 15 человек. Еще 20 человек получили ранения.
URA-Inform
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