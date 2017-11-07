Задержан глава отдела, расследующего дело Зайцевой

В Харькове минувшей ночью патрульный остановил авто начальника следственного отдела Николая Мовчана, заподозрив водителя в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает издание Харьков Live.





По данным журналистов, чиновник отказался проходить тест на содержание алкоголя. После этого патрульные доставили его в наркодиспанцер. Во время проведения освидетельствования, оказалось что в крови Мовчана находилось 0,2 промилле. Этот показатель является максимально допустимой нормой наличия алкоголя в крови.





Как уточняют в СМИ, Мовчан курирует расследование резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек.



