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Новости
Украина
6 ноября 17, 10:36
Задержан глава отдела, расследующего дело Зайцевой
Николай Мовчан
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Ночью в Харькове по подозрению в вождении в нетрезвом виде был задержан Николай Мовчан
В Харькове минувшей ночью патрульный остановил авто начальника следственного отдела Николая Мовчана, заподозрив водителя в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает издание Харьков Live.

По данным журналистов, чиновник отказался проходить тест на содержание алкоголя. После этого патрульные доставили его в наркодиспанцер. Во время проведения освидетельствования, оказалось что в крови Мовчана находилось 0,2 промилле. Этот показатель является максимально допустимой нормой наличия алкоголя в крови.

Как уточняют в СМИ, Мовчан курирует расследование резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек.

Источник: liga.net
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