Синоптики рассказали, где будет тепло в Украине: карта

Сегодня, 6 ноября, в Украине будет тепло и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Понедельник ожидается в Украине не скажу, что сухой, потому что - туманы, но без осадков. Температура воздуха в течение дня без особых изменений, + 7 + 13, на юге местами до +15 градусов. В Киеве завтра без осадков, + 8 + 10 градусов. Туманы", - отметила синоптик Наталка Диденко.













7 ноября температура на западе и юге будет +14 градусов, севере +8 градусов, востоке и центре +9 градусов.

Осадки прогнозируются в Харьковской и Луганской областях.













8 ноября осадки будут только на востоке страны, там столбик термометра поднимется до +9 градусов.

На западе и юге +14 градусов, севере + 8 градусов, центре +9 градусов.

На востоке - дожди и до +9 градусов.









Источник: liga.net

