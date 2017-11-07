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Новости
Украина
6 ноября 17, 10:52
Синоптики рассказали, где будет тепло в Украине: карта
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В ближайшие дни на большинстве территории страны будет тепло и без осадков

Сегодня, 6 ноября, в Украине будет тепло и  без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Понедельник ожидается в Украине не скажу, что сухой, потому что - туманы, но без осадков. Температура воздуха в течение дня без особых изменений, + 7 + 13, на юге местами до +15 градусов. В Киеве завтра без осадков, + 8 + 10 градусов. Туманы", - отметила синоптик Наталка Диденко.


6 ноября.png


7 ноября  температура на западе и юге будет +14 градусов, севере +8 градусов, востоке и центре +9 градусов.

Осадки прогнозируются в Харьковской и Луганской областях. 


7 ноября.png 


8 ноября осадки будут только на востоке страны, там столбик термометра поднимется до +9 градусов.

На западе и юге +14 градусов, севере + 8 градусов, центре +9 градусов.

На востоке - дожди и до +9 градусов. 


8 ноября.png 

Источник: liga.net

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