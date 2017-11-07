Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.43
USD
26.96
RUB
0.46
EUR
31.08
USD
26.81
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 ноября 17, 18:03
Нацполиция переходит на работу центра "102"
центр 102
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нацполиция нашей страны уже приняла решение относительно перехода на работу центра "102".

В таком случае наряд станет получать электронный вызов, который поступает от граждан на данный номер. Такие данные распространил глава Нацполиции страны Сергей Князев – в процессе совещания в н.п. Мариуполь.

Такое сообщение поступило от пресс-службы полиции. Согласно ему – внедрение данной программы безопасности даст возможность решить сразу несколько проблем.

Это, к примеру, снижение полицейского сегмента на тех улицах, где общиной не было предусмотрено присутствия полицейского, а также рост эффективности борьбы с уличной преступностью.

Как сообщалось, в Украине планируют создать криминальную разведку.
URA-Inform
Ещё по теме:
Следователь Нацполиции попался на взятке
Деканоидзе озвучила цель для полиции в 2017 году
В Киеве нашли квартиру-склад с сокровищами Азарова (ВИДЕО)
Аваков ищет нового главу Нацполиции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Умерла самая старая жительница Украины
noimageВ Киеве избили советника Авакова
noimageШкиряк рассказал о конфликте под судом
noimageВ Кривом Роге разбили автобусы, ехавшие на митинг в Киев
noimageВ Киеве изъяли поддельного алкоголя на 1,2 миллиона гривен
Лента новостей