Задержан хакер, вмешавшийся в торги арестованным имуществом

Правоохранители обнаружили факты несанкционированного вмешательства в работу государственного предприятия Система электронных торгов арестованным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, полиция объявила подозрение мужчине, который нанес ущерб государству почти на 2 миллиона гривен

Правоохранители выяснили, что преступником оказался уроженец Кривого Рога, который за денежное вознаграждение, вносил изменения в порядок проведения торгов, тем самым помогая выиграть в торгах по минимальным ставкам.

"Получив доступ к Системы электронных торгов арестованным имуществом, злоумышленник внес в нее изменения. Затем он блокировал всех ненужных ему и его заказчикам участников торгов, что привело к недополучению около двух миллионов гривен в государственный бюджет ", – сказано в сообщении.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало на реализацию на аукционе OpenMarket 5 арестованных автомобилей.