ДТП в Харькове: водителя Volkswagen не признали потерпевшим

Киевский районный суд Харькова отклонил жалобу адвоката 49-летнего Геннадия Дронова, второго водителя-участника аварии в центре Харькова, на то, что следователь не признал его пострадавшим. Такие данные опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Так, адвокат настаивал, чтобы следователь пересмотрел свое решение и квалифицировал статус Дронова на потерпевшего. Таким образом Дронов, который на своем Volkswagen Touareg столкнулся с авто Елены Зайцевой, ехавшей на Lexus 18 октября, остается свидетелем.

Также суд дал разрешение следователю изучить телефонные звонки и перемещение Дронова в день трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, участник смертельного ДТП в центре Харькова, лечится на стационаре под капельницами и находится в очень плохом состоянии.