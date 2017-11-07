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Новости
Украина
6 ноября 17, 19:44
ДТП в Харькове: водителя Volkswagen не признали потерпевшим
ДТП в Харькове
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Водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову оставили статус свидетеля аварии.
Водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову оставили статус свидетеля аварии.

Киевский районный суд Харькова отклонил жалобу адвоката 49-летнего Геннадия Дронова, второго водителя-участника аварии в центре Харькова, на то, что следователь не признал его пострадавшим. Такие данные опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Так, адвокат настаивал, чтобы следователь пересмотрел свое решение и квалифицировал статус Дронова на потерпевшего. Таким образом Дронов, который на своем Volkswagen Touareg столкнулся с авто Елены Зайцевой, ехавшей на Lexus 18 октября, остается свидетелем.

Также суд дал разрешение следователю изучить телефонные звонки и перемещение Дронова в день трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, участник смертельного ДТП в центре Харькова, лечится на стационаре под капельницами и находится в очень плохом состоянии.
Korrespondent
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