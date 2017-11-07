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Новости
Украина
6 ноября 17, 19:49
В Киеве изъяли поддельного алкоголя на 1,2 миллиона гривен
алкоголь
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Столичные правоохранители недавно устроили 12 обысков в подпольном цеху по производству алкоголя.

Также были устроены обыски на складах с фальсифицированной продукцией. В итоге правоохранители изъяли поддельного алкоголя на сумму 1,2 миллиона гривен. Такие данные передали в пресс-службе Нацполиции.

Сотрудники полиции сумели выяснить местонахождение подпольного производства, а также складов с готовой продукцией. Цех был расположен в Деснянском районе, склады же - в Днепровском. Поддельная алкогольная продукция украинских и мировых торговых марок продавалась через торговые точки города.

Как сообщалось, алкоголь в Украине стал дороже на 18%.
URA-Inform
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