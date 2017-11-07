В Кривом Роге разбили автобусы, ехавшие на митинг в Киев

В Кривом Роге неизвестные в балаклавах напали на автобусы с людьми и побили в них стекла.Об этом сообщил соратник Михаила Саакашвили, член партии Рух новых сил Давид Сакварелидзе.

"Сегодня в 9 утра на два автобуса, которые ехали поддержать акцию протеста под Верховной Радой 7 ноября, напали незнакомые люди в балаклавах и разбили их", – написал Сакварелидзе в Facebook.

Он добавил, что активисты сразу же вызвали полицию, но даже через три часа к ним никто не приехал.

"Снова власть хрестоматийно повторяет свои поступки", – резюмировал Сакварелидзе.

При этом он опубликовал фото только одного разбитого автобуса.

David Sakvarelidze 7 ч назад Снова Кривой Рог. Снова власть хрестоматийно повторяет свои поступки.

Сегодня в 9 утра на два автобуса, которые ехали поддержать акцию протеста под Верховной Радой 7 ноября, напали незнакомые люди в балаклавах и разбили их. Активисты сразу же, в 9:00, вызвали полицию, но до сих пор, а на часах уже 12:00, ни один патрульный экипаж не приехал. Вот вам аваковская реформа МВД в действии и реальное лицо тех, кто называет нас "агентами Кремля" и обвиняет в раскачивании ситуации.

Кстати, это представители той власти, которая постоянно говорит о том, что мы добиваемся массовых беспорядков и кровопролития в Киеве. И смех и грех.

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Как сообщалось, ранее Давида Сакварелидзе уведомили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября, во время прорыва Михаила Саакашвили. Его подозревают по трем статьям УК Украины.