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Новости
Украина
6 ноября 17, 20:08
В Киеве избили советника Авакова
Шкиряк
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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк был избит под зданием Высшего специализированного суда в Киеве.

Об этом передают украинские СМИ.

Отмечается, что Шкиряк прибыл на заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Когда политик появился у здания, его окружила толпа из около сотни человек. Люди стали избивать советника Авакова, оскорблять и выкрикивали:  "Наконец мы до тебя добрались!".

На месте столкновения находились несколько сотрудников полиции, однако в конфликт они не вмешивались. Позже в конфликт вмешался неизвестный, которому удалось вывести Шкиряка из толпы.

Стоит отметить, что ранее Зорян Шкиряк заявил, что полностью поддерживает Колмогорова и считает его невиновным. Также политик выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

Как сообщалось ранее, по факту избиения народного депутата Украины от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Андрея Лозового открыто уголовное дело. Полиция Львовской области начала разбирательства по статье 346 Уголовного кодекса Украины. 
URA-Inform
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