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Новости
Украина
7 ноября 17, 09:43
Украина слишком долго "использовала Польшу", - Ващиковский
Ващиковский
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Глава МИД Польши отметил, что "костью несогласия" в двусторонних отношениях являются история, "в определенной степени" образование, а также возвращение польской общине в Украине церковного имущества костелов и приходских домов

Польша долгое время безоговорочно оказывала поддержку Украине с точки зрения своей безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский в эфире Польского радио "Trojka", передает 112 Украина.

Однако в последнее время Варшава признала, что Киев "использует" ее в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет.

"До этого мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических и образовательных ", — заявил Ващиковский. Он добавил, что Польша открыто говорит: "российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонние проблемы".

Глава польской дипломатии отметил, что "костью несогласия" в двусторонних отношениях являются история, "в определенной степени" образование, а также возвращение польской общине в Украине церковного имущества костелов и приходских домов. Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов 4-5 ноября он хочет встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, но "не имеет для президента оптимистичных новостей". Глава МИД Польши отметил, что решение о том, ехать в Украину в середине декабря Дуда должен принять самостоятельно, "но ситуация достаточно сложная".
Delo
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