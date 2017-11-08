Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.93
USD
26.75
RUB
0.46
EUR
30.89
USD
26.72
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 ноября 17, 22:03
Саакашвили анонсировал на 3 декабря "народный импичмент"
Саакашвили
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Политик требует от Рады принять два закона.

Бывший Президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили предложил с 3 декабря начать народный импичмент, в случае, если Верховная Рада не проголосует за создание Антикоррупционного суда и снятие депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал со сцены на площади Конституции в Киеве, передают Украинские новости.

"Если они не проголосуют, я предлагаю с 3 декабря начать народный импичмент", - сказал Саакашвили.

Он выступает за то, чтобы до 3 декабря Верховная Рада рассмотрела законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и о создании Антикоррупционного суда.

Что имеется в виду под "народным импичментом", Саакашвили не объяснил.

В то же время он подчеркнул, что Украине не нужна новая революция.

Напомним, Михаил Саакашвили получил документ, позволяющий ему легально находиться на территории Украины.
Korrespondent
Ещё по теме:
Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили приехал в Киев
Барселона - Мадрид: порочный круг
В Украину не пустили соратника Саакашвили
Власти Испании хотят приостановить автономию Каталонии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Александра Авакова надели электронный браслет. ФОТО
noimageУрегулирование гастролей с участием российских граждан
noimageПрезидент подписал закон об электронных услугах
noimageУкраина слишком долго "использовала Польшу", - Ващиковский
noimageУмерла самая старая жительница Украины
Лента новостей