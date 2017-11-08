Саакашвили анонсировал на 3 декабря "народный импичмент"

Бывший Президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили предложил с 3 декабря начать народный импичмент, в случае, если Верховная Рада не проголосует за создание Антикоррупционного суда и снятие депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал со сцены на площади Конституции в Киеве, передают Украинские новости.

"Если они не проголосуют, я предлагаю с 3 декабря начать народный импичмент", - сказал Саакашвили.

Он выступает за то, чтобы до 3 декабря Верховная Рада рассмотрела законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и о создании Антикоррупционного суда.

Что имеется в виду под "народным импичментом", Саакашвили не объяснил.

В то же время он подчеркнул, что Украине не нужна новая революция.

Напомним, Михаил Саакашвили получил документ, позволяющий ему легально находиться на территории Украины.