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Новости
Украина
8 ноября 17, 12:12
В центре Киева загорелся ресторан (ФОТО)
пожар
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Пожар случился в 4-этажном здании на улице Жилянской.
Пожар случился в 4-этажном здании на улице Жилянской.

В среду утром в Голосеевском районе Киева на улице Жилянской в ресторане произошло возгорание вытяжки. Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы Украины по ЧС.


Как отмечается, возгорание произошло с распространением на перекрытие второго этажа и угрозой распространения на третий, четвертый этажи и крышу.


Спасатели подчеркивают, что пожар на первом этаже четырехэтажного здания начался в 9:56. "Продолжаются работы по ликвидации пожара. К тушению пожара привлечены 9 ед. тех. и 36 чел. личного состава", - добавили в ГСЧС.

На первом этаже этого здания расположен ресторан Sam's Steak House.
Korrespondent
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