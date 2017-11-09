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Новости
Украина
8 ноября 17, 18:42
Для чего нужен закон о гастролях?
Киев
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Это поможет в гибридной войне с РФ, уверены в СБУ.

Закон о гастролях российских артистов в Украине, является важным шагом для противодействия российской гибридной войне. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 

"СБУ считает подписание президентом Украины закон важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Гитлянская добавила, что в ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм реализации этого закона в части находящегося в компетенции СБУ.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине при участии граждан страны-агрессора, согласно которому российские артисты смогут устраивать концерты только при согласовании с СБУ.

Также напомним, что 7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон. 

 
Korrespondent
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