Для чего нужен закон о гастролях?

Закон о гастролях российских артистов в Украине, является важным шагом для противодействия российской гибридной войне. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ считает подписание президентом Украины закон важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Гитлянская добавила, что в ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм реализации этого закона в части находящегося в компетенции СБУ.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине при участии граждан страны-агрессора, согласно которому российские артисты смогут устраивать концерты только при согласовании с СБУ.

Также напомним, что 7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон.