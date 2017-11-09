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Новости
Украина
8 ноября 17, 18:47
Порошенко созывает заседание из-за Польши
Украина,Польша
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Отношения между странами в последнее время стали напряженней.
Отношения между странами в последнее время стали напряженней.

Президент Петр Порошенко предложил провести чрезвычайного заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко у себя в Facebook.

"Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши", - сказано в нем.

По словам Цеголко, резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования.

Также он обратил внимание, что Министерство иностранных дел ранее заявляло, что в Украине нет политиков с антипольскими настроениями.

"Консультационный комитет является совещательным органом, он призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей, который возглавляют внешнеполитические советники президентов", – добавил пресс-секретарь.

Напомним, власти Польши хотят запустить процедуру, которая бы сделала невозможным въезд в страну людям, которые исповедуют антипольские взгляды.
Korrespondent
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