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Новости
Украина
8 ноября 17, 19:19
Украина разорвала соглашение с РФ о вооружениях
Киев,
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Решение было принято без обсуждения.

Кабинет министров сегодня, 8 ноября, расторг межправительственное соглашение с Россией о взаимных поставках вооружения и военной техники, передает РБК-Украина.

Проект постановления Кабинета министров О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения был утвержден сегодня на заседании правительства. 

Кабмин принял решение без обсуждения.

Напомним, в августе Кабинет министров принял постановление О прекращении действия соглашения с правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.

А в октябре Кабинет министров разорвал соглашение с российским правительством о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения. 
Korrespondent
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