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Новости
Украина
9 ноября 17, 09:39
В Киеве ограничат движение по Южному мосту
ремонт дороги
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На Южном мостовом переходе будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

В Киеве в четверг, 9 ноября, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение по Южному мостовому переходу. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что движение буде ограничено с 11:00 до 18:00.

"С 11:00 до 18:00 09.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе в направлении движения с пр. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта по первой полосе движения", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 1 ноября, все дорожно-эксплуатационные службы Киевавтодора перешли на круглосуточный режим работы.
Korrespondent
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