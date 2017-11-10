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Новости
Украина
9 ноября 17, 21:33
Новым командующим сил АТО стал боевой генерал из десантников
Михаил Забродский
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Силы антитеррористической операции получили нового командующего - им стал Герой Украины Михаил Забродский
Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказал спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Отвечая на вопрос, с чем связано назначение Забродского, полковник уточнил: "Плановая ротация".

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

В Донбасс к линии разграничения зашли две бригады ДШВ - 25-я воздушно-десантная и 79-я десантно-штурмовая.

Лысенко также уточнил, что сейчас есть только два направления в зоне АТО. "Произошло переформатирование", - сказал он. 

Отныне донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами - луганским и мариупольским.

Михаил Забродский - Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций - заслуги 95-й.  
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