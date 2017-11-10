Новым командующим сил АТО стал боевой генерал из десантников

Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказал спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.





Отвечая на вопрос, с чем связано назначение Забродского, полковник уточнил: "Плановая ротация".





Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.





В Донбасс к линии разграничения зашли две бригады ДШВ - 25-я воздушно-десантная и 79-я десантно-штурмовая.





Лысенко также уточнил, что сейчас есть только два направления в зоне АТО. "Произошло переформатирование", - сказал он.





Отныне донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами - луганским и мариупольским.





Михаил Забродский - Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций - заслуги 95-й.