В офисе ГФС силовики проводят обыск

Какие именно правоохранительные структуры проводят следственные действия пока не известно. Как сообщил источник в Фискальной службе, их предупреждали о том, что НАБУ скоро "передаст привет" и необходимо быть готовыми к силовым действиям.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности на условиях анонимности подтвердили факт проведения обыска, отказавшись уточнить подробности.

Там только отметили, что открыто уголовное дело в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции.

В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, которые принадлежат одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей, - пояснил источник.

Напомним, как сообщалось, ГФС арестовала 450 миллионов гривен на счетах компаний, подконтрольных одному из самых известных контрабандистов страны.