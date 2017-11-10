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Новости
Украина
9 ноября 17, 22:32
В офисе ГФС силовики проводят обыск
силовики
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В четверг, 9 ноября, в Департамент по организации борьбы с таможенными правонарушениями Государственной фискальной службы Украины пришли с обыском.

Какие именно правоохранительные структуры проводят следственные действия пока не известно. Как сообщил источник в Фискальной службе, их предупреждали о том, что НАБУ скоро "передаст привет" и необходимо быть готовыми к силовым действиям.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности на условиях анонимности подтвердили факт проведения обыска, отказавшись уточнить подробности.

Там только отметили, что открыто уголовное дело в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции.

В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, которые принадлежат одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей, - пояснил источник.

Напомним, как сообщалось, ГФС арестовала 450 миллионов гривен на счетах компаний, подконтрольных одному из самых известных контрабандистов страны.
URA-Inform
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