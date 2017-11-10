В зоне АТО за сутки ранения получили двое украинских военных

В результате действие российских наемников двое военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении после шести часов вечера боевики четыре раза били с пехотного вооружения и минометов калибра 82-мм по защитникам Луганского.

Из этого же оружия они трижды обстреляли укрепления сил АТО у Крымского. Также под огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку Трехизбенки, Золотого, Валуйского.

Кроме того, около десяти часов вечера боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122-мм в окрестностях Старого Айдара.

На подступах к Донецку противник из гранатометов вел огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки. На приморском направлении боевики в четверг вечером применяли стрелковое оружие у Славного.

Напомним, за минувшие сутки среду, 8 ноября, российские наемные войска и подчиненные им боевики 19 раз нарушили перемирие. Украинские войска вынуждены были 13 раз огнем жестко подавлять активность противника. В результате боевых действий на Донбассе один наш защитник погиб. Еще двое получили ранены, а один - боевую травму.