Американские инспекторы посетят зону АТО и Крым

В понедельник, 13 ноября, в Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США, в состав которой также войдут представители Дании и Канады. Цель визита — мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией", — отмечают в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины.

На этой неделе Украину уже посетила инспекционная группа, в которую входили представители ФРГ, Франции и Норвегии. С 6 по 10 ноября они провели проверку одной из воинских частей в Черниговской области.