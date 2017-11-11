Гройсман не намерен становиться членом какой-либо партии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что пока не намерен вступать в партии "Народный фронт" или Блок Петра Порошенко "Солидарность", но дает понять, что не исключает это с приближением выборов 2019 года.

Отвечая на вопрос во время съезда партии "Народный фронт", рассматривает ли он возможность вступления в эту политическую силу, премьер заявил: "Нет. Я внепартийный, коалиционный премьер-министр. У меня нет планов определяться со своей партийностью".

Аналогичный ответ последовал на вопрос о том, намерен ли Гройсман вступить в ряды партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", по спискам которой он прошел в парламент в 2014 году.

На уточняющий вопрос, возможно ли его вступление в "Народный фронт" к следующим выборам, Гройсман ответил: "Следующие выборы будут через два года. Вот поговорим перед тем, как начнутся выборы".

В 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские, а затем парламентские выборы.